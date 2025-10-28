Видео
28 октября, 19:30

Тотти — о Спаллетти: «Он станет отличным приобретением для «Ювентуса»

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поддержал кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ювентуса».

«Знаю, что он один из кандидатов на эту должность. Думаю, он станет отличным приобретением для «Ювентуса». Лучано сильный, преданный своему делу тренер, который стремится к успеху, где бы он ни оказался. «Ювентус» провернет отличную сделку, подписав его», — приводит слова футболиста Calciomercato.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти. Последним местом работы 66-летнего тренера была сборная Италии, которую он покинул в июне этого года.

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.

После 8 туров «Ювентус» с 12 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице.

2

  • zg

    Хуже Тудора точно не будет,а лучше и сильно,очень даже может стать.

    28.10.2025

  • Blind.Piew

    Я смотрю, что Тотти всё-таки уже остыл. Похвально. Раньше он говорил о двух Спаллетти: о первом - во время его первого периода работы в Роме, как о самом лучшем тренере и человеке; и о втором - во время его второго периода работы в Роме, как о переродившемся в значительно худшую сторону, который вынудил Тотти (в 40 лет!) завершить карьеру.

    28.10.2025

