Тотти высказался об уходе из «Ромы» в 2017 году

Легендарный экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как уходил из столичного клуба.

«Мне было очень нелегко покидать «Рому», я обдумывал это решение на протяжении нескольких месяцев. Я уже не являлся частью проекта, скорее был их талисманом. Для меня этого было недостаточно. Я понял, что только мешаю, мне не разрешали высказывать свое мнение. Я бы скорее умер, чем ушел из «Ромы». Никогда не думал, что покину клуб по собственному желанию, ведь это была моя семья», — передает слова Тотти Sky Sport Italia.

Итальянец всю свою карьеру провел в «Роме». Он выступал в римской команде с 1993 года. Всего он сыграл за «волков» 785 матчей, забил 307 голов и отдал 209 голевых передач.