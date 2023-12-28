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Италия

Сегодня, 14:11

Transfermarkt назвал самых дорогих вратарей в мире

Алина Савинова
Диогу Кошта.
Фото Global Look Press
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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов мира по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Список возглавляют вратарь «Порту» Диогу Кошта с Майком Меньяном из «Милана». Стоимость обоих игроков составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний Кошта провел 21 матч за португальскую команду, пропустил 21 мяч и 5 игр отстоял на ноль. На счету 28-летнего Меньяна 26 пропущенных голов в 20 играх за итальянский клуб. 7 раз он сохранял ворота своей команды в неприкосновенности.

10 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:

1. Диогу Кошта («Порту», 45 миллионов евро);

2. Майк Меньян («Милан», 45 миллионов евро);

3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 миллионов евро);

4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 миллионов евро);

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 миллионов евро);

6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 миллионов евро);

7. Давид Райя («Арсенал», 35 миллионов евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 миллионов евро);

9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 миллионов евро).

10. Тибо Куртуа («Реал», 35 миллионов евро).

Сильнее всего цена снизилась на Тибо Куртуа — он подешевел на 10 миллионов евро. Грегор Кобель показал наибольший прирост рыночной стоимости. Голкипер «Боруссии» прибавил в цене 5 миллионов евро.

Футбол
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