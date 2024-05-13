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Сегодня, 06:11

Гасперини о своем будущем: «Сосредоточен на заключительных матчах «Аталанты»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, может ли он возглавить «Наполи».

«Де Лаурентис обращался ко мне в 2011 году, но тогда я возглавил «Интер». Несмотря на это, в дальнейшем он всегда относился ко мне с большим уважением. Но сейчас я сосредоточен на заключительных матчах этого сезона в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы», — цитирует тренера журналист Николо Скира в соцсети X.

Ранее сообщалось, что бергамаски намерены продлить контракт с тренером до 2026 года. Текущее соглашение с 66-летним итальянцем истекает летом 2024-го.

ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
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