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Италия

1 октября, 17:39

Дмитрий Черышев: «Денису нужно играть с первых минут»

Иван Шитик
Корреспондент

Тренер Дмитрий Черышев прокомментировал первые голы его сына Дениса Черышева за «Венецию».

В матче итальянской серии B против «Кальяри» (1:4) российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев отметился дублем и результативной передачей.

— Хочу поздравить «Венецию» с победой, очень сложная игра, но ребята выстояли. Уступали 1:0, бешеный гол со штрафного забил игрок «Кальяри». Сравняли счет, во втором тайме ребята правильно играли, хорошо оборонялись, поменяли систему с пяти защитников на четыре и за счет этого добились победы.

— Можно ли называть Дениса лидером команды?

— Давайте идти шаг за шагом. Денис вышел на замену, помог команде, забил два хороших гола. Во втором мяче находился в правильной позиции, как он это умеет, сыграл на добивании. Но нужно играть с первых минут, нужно еще время на адаптацию в чемпионате Италии. Это другой турнир, ритмичный, здесь умеют очень хорошо обороняться. Нужно еще привыкать и привыкать.

— Как Денис обживается в новой команде, как ему город?

— Денису нравится все, что касается футбола — интересные ребята, техничные, быстрые. Венеция — красивый город, мне все это прекрасно знаем. Адаптация проходит довольно быстро, главное — скорее влиться на все сто процентов в состав и команду, чтобы играть с первых минут, — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-denisu-nuzhno-igrat-s-pervy-h-minut/

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ИТБ2 (1.5)

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Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Кальяри
Дмитрий Черышев
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