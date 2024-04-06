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Италия

Сегодня, 06:45

Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ведет переговоры с «Наполи», утверждает журналист Руди Галетти.

По информации источника, 46-летний специалист покинет «Фиорентину» в конце сезона, когда завершится его контракт с клубом. Сейчас Итальяно ведет переговоры с «Наполи».

Итальяно работает в флорентийском клубе с 2021 года. После 29 матчей команда с 43 очками занимает десятое место в серии А,

«Наполи» с февраля возглавляет Франческо Кальцона, который совмещает работу в клубе со сборной Словакии. В 8 матчах под его руководством неаполитанцы одержали 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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