Тренер «Фиорентины» Итальяно объявил об уходе из команды

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил об уходе из команды.

2 июня «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2) в перенесенном матче 29-го тура серии А, который стал для «фиалок» заключительным в этом сезоне.

«Это были потрясающие три года. Я чувствую, что изменился в лучшую сторону. Мы не выиграли трофей, но путешествие было превосходным. Я сожалею из-за ребят и болельщиков, которые заслужили ту же радость, что «Аталанта».

Это были положительные три года не только из-за происходившего на поле, но и из-за созданной нами обстановки. Сегодня мы все обнимались и плакали. У меня мурашки по коже. Мы должны двигаться дальше, но связь между нами останется навсегда.

Думаю, что когда ты достигаешь определенного уровня и не можешь его превысить, а люди требуют дополнительных усилий пора уходить. Я выложился полностью. Теперь правильно будет перевернуть страницу, начать все сначала и оставить место для новых идей, чтобы помочь команде совершенствоваться», — приводит слова Итальяно Football.Italia.

29 мая «Фиорентина» уступила «Олимпиакосу» (0:1) в финале Лиги конференций.