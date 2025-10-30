Тренер «Фиорентины» Пиоли в шаге от отставки. Но его российский ассистент может остаться в клубе

60-летний Стефано Пиоли, возглавляющий «Фиорентину», находится в шаге от отставки. Если он экстренно не выведет команду из кризиса в ближайших двух турах Серии А, то к игре 22 ноября против «Ювентуса», которая состоится уже после паузы, «фиалок» будет готовить другой специалист.

В ближайших двух турах «Фиорентине», которая идет на предпоследнем месте, предстоит сыграть дома с «Лечче» (6 очков) и в гостях с «Дженоа» (3 очка, последнее место).

Напомним, что в тренерском штабе Пиоли трудится россиянин Александр Низелик, известный в России по работе в «Уфе» и «Зените» под руководством Сергея Семака. В случае отставки главного тренера Низелик может все равно продолжить работу в «Фиорентине».