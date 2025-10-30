Тренер «Фиорентины» заявила, что футболка де Хеа — хорошая валюта в России

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о голкипере «фиалок» Давиде де Хеа.

— Вообще хочу отметить, что де Хеа очень интеллектуальный футболист. И как личность тоже, с ним очень интересно разговаривать. Мне повезло, что часто встречала на своем пути умных игроков. Де Хеа как раз один из таких.

Вратарский свитер испанца — очень хорошая валюта здесь. Не было ни одного человека из моих футбольных знакомых, кто бы не попросил привезти футболку де Хеа, — сказала Бурова «СЭ».

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».