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20 апреля, 23:17

Индзаги о победном голе «Болоньи»: «Аут выполнили на 12 метров дальше нужного места»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победный гол «Болоньи» (0:1) в матче 33-го тура серии А.

На 90+4-й минуте гол боковыми ножницами забил форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини.

«Было недоумение из-за того последнего аута, который был исполнен на 12-13 метров дальше нужного места. Это просто объективный факт. При этом мы все равно могли бы справиться лучше в той ситуации — два наших игрока пошли прыгать за мячом, а должен кто-то один.

Есть разочарование, мы потратили много энергии, и обидно проигрывать вот так. Мяч просто не должен был дойти до Орсолини», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» с 71 очком располагается на первом месте в таблице серии А. «Наполи» (71), занимающий вторую строчку, отстает по дополнительным показателям. «Болонья» с 60 очками — на 4-м месте.

2
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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