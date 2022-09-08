Тренер Колыванов считает, что Кварацхелия в будущем может перейти в «Реал»

Футбольный тренер Игорь Колыванов рассказал о том, что думает о результативной игре хавбека Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Он считает его одним из лидеров клуба на данный момент и уверен, что однажды может оказаться в «Реале».

«Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой. Называют его Кварадоной? Марадона единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе,и посмотрим, что у него получится в будущем», — заявил Колыванов Sport24.

Вчера, 7 сентября, 21-летний грузин сделал голевую передачу в игре «Наполи» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

В новом сезоне футболист провел за «Наполи» 6 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.