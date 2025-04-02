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2 апреля, 12:20

Тренер «Марселя» Де Дзерби может сменить Консейсау в «Милане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 45-летний итальянец является фаворитом на случай увольнения нынешнего главного тренера команды Сержиу Консейсау. Де Дзерби тренирует «Марсель» с лета 2024 года. До этого он работал в «Брайтоне», «Шахтере», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».

Также в клубе рассматривают кандидатуры Антонио Конте («Наполи») и Массимиллиано Аллегри, который уже работал в «Милане».

После 30 туров «Милан» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице итальянской серии А.

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Футбол
ФК Марсель
ФК Милан
Роберто Де Дзерби
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