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Сегодня, 07:32

Фонсека — о победе «Милана» в дерби: «Давно не видел команду, которая создавала «Интеру» столько проблем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над «Интером» (2:1) в матче 5-го тура итальянской серии А.

«Это было дерби. «Милан» давно в них не побеждал. Конечно, это было важно для нашего нынешнего состояния. Игроки проявили мужество, мы заслужили победу. Давно не видел команду, которая создавала «Интеру» столько проблем», — приводит слова Фонсеки Football.Italia со ссылкой на DAZN.

Также 51-летний португальский специалист отреагировал на слухи о своей отставке, которые появились перед игрой.

«Для меня это не имеет большого значения, потому что я не читаю и не слушаю подобные вещи. На этой неделе мы будем чувствовать себя немного увереннее, но для меня важно, что игроки продолжают верить в наши идеи. Мы знаем, что должны совершенствоваться, но сегодня это была победа футболистов», — добавил Фонсека.

После победы в дерби «Милан» с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Торино» на 3 балла.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Паулу Фонсека

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