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Консейсау о победе над «Ювентусом» в Суперкубке: «Это подвиг, игроки сотворили волшебство»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:2) в финале Суперкубка Италии.

«Я очень рад за команду — это было нелегко, атмосфера была не самой лучшей. Это подвиг, который также подчеркнули слезы в конце матча. У нас было несколько дней, чтобы поработать над важными деталями, и нам противостояли две очень сильные команды.

Волшебство сотворили игроки, которые восприняли наши идеи, даже если нам пришлось многое улучшить. Проявив смирение, мы сможем провести четыре месяца на хорошем уровне в чемпионате и хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы празднуем победу, но с завтрашнего дня будем думать о матче с «Кальяри», — сказал тренер на пресс-конференции после игры.

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.

«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.

Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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