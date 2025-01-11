Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:19

Конте: «Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован»

Руслан Минаев
Антонио Конте.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил, что нападающий Хвича Кварацхелия хочет покинуть клуб зимой.

«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы доказать ему, что можно сделать что-то ценное. Клуб работал над продление контракта, а теперь мы вернулись в самое начало», — цитирует Конте журналист Клаудио Руссо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе 23-летнего грузина за 80 миллионов евро.

Вингер &laquo;Наполи&raquo; Хвича Кварацхелия. Хвича может покинуть «Наполи». Его хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

20
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Читайте также
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Сегодня
Вчера
Неделя