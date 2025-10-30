Видео
30 октября, 16:35

Бурова рассказала о яркой встрече со Спаллетти: «Он расцвел!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» ответила на вопрос об изучении итальянского языка.

— Насколько сложно было учить итальянский язык?

— Я самое слабое звено с точки зрения изучения языка в семье. Моя шестилетняя дочь свободно разговаривает на итальянском и английском языках, намного лучше меня.

Муж знает огромное количество языков. Все время говорит, что я придумываю, но, мне кажется, порядка шести-семи. Я начала учить итальянский из-за того, что в свое время хотелось общаться с Лучано Спаллетти. А он не очень любил разговаривать на английском.

— Как многие итальянцы.

— Когда мы встретились в Коверчано, я к Лучано подошла и говорю: «Мистер, вот теперь я могу поговорить по-итальянски».

— А он?

— Он расцвел, конечно же. Сейчас я могу разговаривать и узнавать харизму Спаллетти в полной мере. А когда работали в «Зените», то Италия была нашим с мужем любимым местом проведения отпуска.

А уже переехав в эту страну, я взялась за язык куда серьезнее. Продолжаю сейчас два раза в неделю обязательно заниматься онлайн. Как я сейчас говорю, для магазина и для бытового общения, итальянский я знаю великолепно! Ну в Коверчано все преподавалось на нем — хочешь или нет, приходилось быстро учить.

Александр Кокорин, Давида De&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой
