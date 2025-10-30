Бурова рассказала о яркой встрече со Спаллетти: «Он расцвел!»

30 октября, 16:35
Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» ответила на вопрос об изучении итальянского языка.
— Насколько сложно было учить итальянский язык?
— Я самое слабое звено с точки зрения изучения языка в семье. Моя шестилетняя дочь свободно разговаривает на итальянском и английском языках, намного лучше меня.
Муж знает огромное количество языков. Все время говорит, что я придумываю, но, мне кажется, порядка шести-семи. Я начала учить итальянский из-за того, что в свое время хотелось общаться с Лучано Спаллетти. А он не очень любил разговаривать на английском.
— Как многие итальянцы.
— Когда мы встретились в Коверчано, я к Лучано подошла и говорю: «Мистер, вот теперь я могу поговорить по-итальянски».
— А он?
— Он расцвел, конечно же. Сейчас я могу разговаривать и узнавать харизму Спаллетти в полной мере. А когда работали в «Зените», то Италия была нашим с мужем любимым местом проведения отпуска.
А уже переехав в эту страну, я взялась за язык куда серьезнее. Продолжаю сейчас два раза в неделю обязательно заниматься онлайн. Как я сейчас говорю, для магазина и для бытового общения, итальянский я знаю великолепно! Ну в Коверчано все преподавалось на нем — хочешь или нет, приходилось быстро учить.
Александр
А как там, в стране НАТО, норм?
30.10.2025