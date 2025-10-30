Бурова: «Додо пытался говорить по-русски, де Хеа тоже, здоровался»

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» раскрыла, кто в клубе говорит по-русски.

— Ваш муж рассказывал, что он дружит с Давидом де Хеа. Якобы испанец — дикий фанат нашей страны. А как у вас?

— Ну нет, мне кажется, в принципе у женщины никогда не может быть каких-то внерабочих дружеских взаимоотношений ни с одним футболистом. Потому что это как раз обусловлено: я — женщина, ты — мужчина. Этическая сторона вопроса — это очень важный аспект.

Причем сейчас в женской команде ровно так же, просто потому, что я — тренер, а ты — футболист. Если я хочу, чтобы меня воспринимали не как подружку, а в первую очередь как тренера, то никаких «внеуставных» отношений не может быть.

Поэтому я могу сказать только, что все футболисты «Фиорентины» очень доброжелательны. Я начинала работать с главной командой, когда восстанавливала Кристиана Куаме после травмы крестообразных связок. Он сейчас тренируется в общей группе, и слава богу, все хорошо. Потрясающий на самом деле игрок, с большим желанием.

Команде меня никто не представлял, каждый футболист сам подходил поздороваться. Всех очень забавляло то, как я разговаривала на итальянском: к счастью, у меня абсолютно отсутствует боязнь совершить языковую ошибку. Весь недостаток словарного запаса я заменяла харизмой, и это всех умиляло.

Мне кажется, что уже где-то через несколько недель мы со всеми болтали, встречаясь, могли перекинуться парой фраз. Я не встретила ни одного футболиста, который бы на меня как-то косо посмотрел, мол, что ты вообще здесь делаешь. В этом смысле внутри команды очень хороший настрой, доброжелательная атмосфера. И среди персонала тоже — те же физиотерапевты с удовольствием всегда и помогали, и помогают. Там есть такая хорошая взаимовыручка.

— По-русски никто не обращался?

— По-русски бразилец Додо разговаривает, ведь он же был в «Шахтере», если я не ошибаюсь? (26-летний защитник выступал за украинский клуб в 2018-2022 годах. — Прим. «СЭ») Он со мной старался по-русски говорить, да и де Ха тоже что-то пытался, здоровался.

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».