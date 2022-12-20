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Италия

20 декабря, 23:11

Тренер сборной Грузии Саньоль заявил, что Кварацхелия добился невероятного прогресса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Конечно, Хвича — тот игрок, на котором все сосредоточены, потому что он добился невероятного прогресса за последние полтора года. Он всегда был очень классным игроком и быстро адаптировался в Италии. Сейчас очень улучшил свои показатели, а мы знаем, насколько важна статистика в современном футболе. Подходит ли ему «Наполи»? На данный момент да. Где бы он ни играл, главное, чтобы тренер доверял ему. Он в хороших отношениях со Спаллетти, и я убежден, что тот сыграет ключевую роль в росте Хвичи», — приводит слова Саньолы Gazzetta dello Sport.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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