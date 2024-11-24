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Сегодня, 19:35

Тренер «Вероны» закрыл команду на базе после домашнего разгрома от «Интера»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Вероны» Паоло Дзанетти принял решение закрыть команду на тренировочной базе после разгромного поражения от «Интера» (0:5) в матче 13-го тура серии А.

«Я считаю необходимым извиниться перед болельщиками, потому что сегодня мы недостойны стадиона, на котором играем. Они стали свидетелями неприличного зрелища. Мне кажется, в головах моих парней что-то не так, и с этим нужно разобраться. Поэтому мы закрываемся на базе на неопределенный срок, пока не добьемся приемлемого уровня игры», заявил Дзанетти на послематчевой пресс-конференции.

После 12 матчей «Верона» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков.

Источник: ФК Верона
ФК Верона

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