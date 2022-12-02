Тренеру Миранчука предлагают продлить контракт

Как стало известно «СЭ», руководство «Торино» предлагает главному тренеру Ивану Юричу продлить контракт.

На сегодняшний день контракт хорватского специалиста действует до лета 2024 года, однако уже в нынешнем декабре клуб хочет подписать соглашение с Юричем до 2025 года.

Если это произойдет, то шансы российского полузащитника Алексея Миранчука перейти в 2023 году в «Торино» из «Аталанты» резко возрастут.

Нынешняя аренда с правом выкупа в 12 миллионов евро действует до лета 2023 года, а контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Если «Торино» выкупит хавбека летом 2023 года, то он заключит новый длительный контракт с туринцами.