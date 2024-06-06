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Сегодня, 04:28

Тудор ушел с поста главного тренера «Лацио»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игор Тудор.
Фото Reuters
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«Лацио» на официальном сайте объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера.

«Клуб сообщает, что сегодня Игор Тудор подал в отставку с поста тренера основной команды. Клуб благодарит специалиста за выполненную работу, желает ему личных и профессиональных успехов», — говорится в пресс-релизе.

45-летний хорват возглавил «Лацио» 18 марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью. «Лацио» в сезоне-2023/24 занял 7-е место в турнирной таблице серии А.

Игор Тудор
Футбол
ФК Лацио
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