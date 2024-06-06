Тудор ушел с поста главного тренера «Лацио»

«Лацио» на официальном сайте объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера.

«Клуб сообщает, что сегодня Игор Тудор подал в отставку с поста тренера основной команды. Клуб благодарит специалиста за выполненную работу, желает ему личных и профессиональных успехов», — говорится в пресс-релизе.

45-летний хорват возглавил «Лацио» 18 марта, сменив на этом посту Маурицио Сарри. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью. «Лацио» в сезоне-2023/24 занял 7-е место в турнирной таблице серии А.