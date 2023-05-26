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Италия

Сегодня, 17:55

Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала Влаховича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, Тухель уверен, что сербский форвард подходит «Баварии», но руководство мюнхенцев сомневается в кандидатуре Влаховича.

23-летний форвард выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В нынешнем сезоне серб провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
Томас Тухель
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