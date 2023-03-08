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Италия

Сегодня, 11:23

Тухель может сменить Моуринью в «Роме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Немецкий специалист Томас Тухель может возглавить «Рому» в случае ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, сообщает The Sun.

По информации издания, руководство римлян считает Тухеля идеальным вариантом для замены португальского специалиста.

Последним местом работы немецкого тренера был «Челси», с которым он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть итальянский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.

«Рома» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 25 игр.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
Томас Тухель
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