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Италия

7 февраля, 23:26

Защитник «Аталанты» Демирал продаст футболку Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции

Руслан Минаев
Мерих Демирал.
Фото Global Look Press
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Защитник «Аталанты» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку с автографом экс-одноклубника по «Ювентусу» Криштиану Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выставляем на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Все доходы от аукциона будут пожертвованы», — написал Демирал на своей странице в Twitter.

Также 24-летний турецкий защитник добавил, что футболку с автографом для продажи пожертвовал капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

Криштиану Роналду
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