Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:57

Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Торино» Иван Илич в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает Tuttosport.

По данным источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитано до лета 2029 года.

«Зенит» будет платить хавбеку 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов евро бонусами.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/euro-2024/serbia/2024/07/06-129954985/toro_rilancio_zenit_per_ilic_che_dice_si_le_cifre
Иван Илич
ФК Торино
3
Обсудить
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Пепе рыдал в объятиях Роналду после вылета в 1/4 финала Евро
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спартак» нашел замену Промесу. Москвичи заплатят за Барко 15 миллионов евро
«Краснодар» и Кайо обсуждают новый контракт
Зарплата Барко в «Спартаке» составит 2,5 миллиона евро с учетом бонусов
«Спартак» подпишет Барко из «Ривер Плейта», Дзюба отказывает зарубежным клубам, «Зенит» выкупил Изидора
Нападающий «Зенита» Мантуан: «В будущем постараюсь так же точно бить пенальти»
Мантуан — о матче с «Тальересом»: «Хороший опыт для тех, кто не играл против аргентинских команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Бергоми оценил конкуренцию за скудетто в предстоящем сезоне чемпионата Италии