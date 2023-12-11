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Италия

Сегодня, 11:41

Тюрам рассказал, как гуглил себя, чтобы пройти на «Сан-Сиро»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press
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Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам поделился историей о том, как ему пришлось искать информацию о себе в интернете, чтобы охрана пропустила его на стадион «Сан-Сиро».

«Когда я играл за «Боруссию» Менхенгладбах с «Интером», меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на «Сан-Сиро». Я пошел на стадион и забыл свой паспорт, я всегда все забываю... Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил. Я был в маске из-за COVID и не хотел ее снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня», — сказал Тюрам в официальном YouTube-канале «Интера».

26-летний Тюрам перешел из «Боруссии» в «Интер» в июле 2023 года. Всего за итальянский клуб он провел 20 матчей, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://youtu.be/kPDtOtef71Y?si=w8bM04Hw5WtnnfFZ
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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