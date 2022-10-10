Стали известны подробности травмы нападающего «Ромы» Пауло Дибалы. Как сообщает Sky Sport, 28-летний аргентинец получил травму четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — от 4 до 8 недель.

Дибала получил травму во время исполнения пенальти в матче против «Лечче» (2:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

Игрок рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря.