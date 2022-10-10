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Стали известны подробности травмы нападающего «Ромы» Пауло Дибалы. Как сообщает Sky Sport, 28-летний аргентинец получил травму четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — от 4 до 8 недель.
Дибала получил травму во время исполнения пенальти в матче против «Лечче» (2:1) в 9-м туре чемпионата Италии.
Игрок рискует пропустить чемпионат мира в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования