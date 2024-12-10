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Сегодня, 18:25

У Кварацхелии диагностировали растяжение связок колена после матча с «Лацио»

Алина Савинова
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия во вторник прошел медобследование после получения повреждения в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, у 23-летнего футболиста выявлено незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Отмечается, что Кварацхелия уже приступил к процессу восстановления.

В нынешнем сезоне Хвича забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей во всех турнирах. Ранее стало известно, что полузащитник может в скором времени продлить контракт с «Наполи» до 2029 года.

Источник: https://sscnapoli.it/bollettino-medico-le-condizioni-di-kvaratskhelia/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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