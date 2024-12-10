У Кварацхелии диагностировали растяжение связок колена после матча с «Лацио»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия во вторник прошел медобследование после получения повреждения в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, у 23-летнего футболиста выявлено незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Отмечается, что Кварацхелия уже приступил к процессу восстановления.

В нынешнем сезоне Хвича забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей во всех турнирах. Ранее стало известно, что полузащитник может в скором времени продлить контракт с «Наполи» до 2029 года.