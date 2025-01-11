«Удинезе» сыграет с «Аталантой» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 11 января. Игра состоится на стадионе «Блюнержи» в Удине (Италия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Удинезе» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19 туров серии А «Удинезе» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Аталанта» с 41 баллом идет на второй строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте