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«Удинезе» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Удинезе» сыграет с «Аталантой» в чемпионате Италии 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters
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«Удинезе» сыграет с «Аталантой» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 11 января. Игра состоится на стадионе «Блюнержи» в Удине (Италия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Удинезе» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19 туров серии А «Удинезе» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Аталанта» с 41 баллом идет на второй строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
Аталанта

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Удинезе
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