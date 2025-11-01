Видео
1 ноября, 18:54

«Удинезе» обыграл «Аталанту» благодаря единственному голу Дзаньоло

Алина Савинова

«Удинезе» победил «Аталанту» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Николо Дзаньоло, который отличился на 40-й минуте с передачи Хассана Камары.

«Удинезе» набрал 15 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Аталанта» (13 баллов) опустилась на 11-ю позицию. Команда продлила безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах.

В следующем туре серии А «Удинезе» сыграет против «Ромы», а «Аталанта» встретится с «Сассуоло». Оба матча пройдут 9 ноября.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
01 ноября, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
1:0
Аталанта

