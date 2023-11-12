«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе», Миранчук провел на поле весь матч

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На 44-й минуте полузащитник хозяев Уоллас открыл счет. На 90+2-й минуте хавбек гостей Эдерсон забил гол и спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в сезоне-2023/24 попал в стартовый состав своей команды. Он провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Удинезе» идет на 16-й строчке с 11 очками.

В параллельной встрече «Фиорентина» победила «Болонью» на своем поле — 2:1. У хозяев забили Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес, единственный гол гостей на счету Джошуа Зиркзее.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, уступая идущей пятой «Аталанте» по дополнительным показателям. «Болонья» — на седьмой строчке с 18 очками.