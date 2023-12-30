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Италия

Сегодня, 18:57

«Удинезе» разгромил «Болонью» и прервал серию из шести матчей без побед в серии А

Алина Савинова
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«Удинезе» дома обыграл «Болонью» в матче 18-го тура серии А — 3:0.

На 23-й минуте встречи счет открыл Роберто Перейра. На 48-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество хозяев. Через четыре минуты голом отметился Мартин Пайеро.

«Болонья» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» располагается на 15-й позиции (17 баллов). Команда прервала серию из шести матчей без побед в серии А.

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
3:0
Болонья

В другом матче дня «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью — 0:0. Красно-синие с 14 очками идут на 18-м месте в чемпионате Италии. «Эмполи» располагается на строчку ниже (13).

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 17:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:0
Эмполи
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
ФК Болонья
ФК Удинезе
0
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