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Италия

Сегодня, 23:37

«Наполи» спустя 33 года стал чемпионом Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Удинезе» — «Наполи».
Фото AFP
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«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул.

На 13-й минуте счет открыл форвард хозяев Санди Ловрич. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голу Виктора Осимхена в начале второго тайма.

За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Италия. Серия А. 33-й тур
04 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Наполи
Футбол
ФК Наполи
ФК Удинезе
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