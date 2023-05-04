«Наполи» спустя 33 года стал чемпионом Италии

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул.

На 13-й минуте счет открыл форвард хозяев Санди Ловрич. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голу Виктора Осимхена в начале второго тайма.

За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.