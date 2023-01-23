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Италия

Сегодня, 04:57

«Удинезе» не хочет продавать Деулофеу, несмотря на интерес «Ромы» и «Астон Виллы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Жерара Деулофеу, несмотря на интерес со стороны «Ромы» и «Астон Виллы».

«Жераром интересуются топ-клубы, это правда, но нет ничего серьезного, все остается, как и было. Мы не хотим никого продавать в это трансферное окно. Впрочем, ситуация может измениться, это зависит от многих факторов», — приводит Sky Italia слова Марино.

В сезоне-2022/23 Деулофеу забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 18 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего испанца в 16 миллионов евро.

Жерар Деулофеу
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Рома
ФК Удинезе
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