«Удинезе» не хочет продавать Деулофеу, несмотря на интерес «Ромы» и «Астон Виллы»

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Жерара Деулофеу, несмотря на интерес со стороны «Ромы» и «Астон Виллы».

«Жераром интересуются топ-клубы, это правда, но нет ничего серьезного, все остается, как и было. Мы не хотим никого продавать в это трансферное окно. Впрочем, ситуация может измениться, это зависит от многих факторов», — приводит Sky Italia слова Марино.

В сезоне-2022/23 Деулофеу забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 18 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего испанца в 16 миллионов евро.