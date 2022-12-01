«Удинезе» продлил контракт с вратарем Сильвестри

«Удинезе» объявил о продлении контракта с вратарем Марко Сильвестри.

Новое соглашение с 31-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Сильвестри выступает за «Удинезе» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 18 голов в 16 матчах за команду, отыграв 5 встреч на ноль.