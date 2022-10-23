Голевая передача Миранчука помогла «Торино» одержать победу над «Удинезе»

«Торино» победил «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

На 14-й минуте встречи после прохода Николы Влашича российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук сделал голевую передачу на Ола Аина.

Также у «Торино» отличился Неманья Радоньич.

В составе «Удинезе» единственный гол забил защитник Жерар Делофеу.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).