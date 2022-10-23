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Италия

Сегодня, 15:24

Голевая передача Миранчука помогла «Торино» одержать победу над «Удинезе»

Алина Савинова
Футболисты «Торино».
Фото Global Look Press

«Торино» победил «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

На 14-й минуте встречи после прохода Николы Влашича российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук сделал голевую передачу на Ола Аина.

Также у «Торино» отличился Неманья Радоньич.

В составе «Удинезе» единственный гол забил защитник Жерар Делофеу.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 13:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Торино

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Алексей Миранчук
ФК Торино
ФК Удинезе
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