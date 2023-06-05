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Италия

Сегодня, 00:08

«Ювентус» победил «Удинезе», «Верона» уступила «Милану» и вылетела из серии А

Иван Торопцев
Корреспондент
«Удинезе» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
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«Ювентус» обыграл «Удинезе» на выезде в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии-2022/23 — 1:0.

Единственный гол забил нападающий гостей Федерико Кьеза.

Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
0:1
Ювентус

В параллельных матчах «Специя» уступила «Роме» (1:2), а «Верона» — «Милану» (1:3).

«Верона» и «Специя» набрали по 31 очку, но у «Специи» преимущество по результатам личных встреч. Из-за этого «Верона» заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в серию B, а «Специя» стала 17-й и сохранила место в серии А.

Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Верона
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Специя

В других матчах вечера «Аталанта» разгромила «Монцу» (5:2), а «Болонья» обыграла «Лечче» (3:2).

Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:3
Болонья
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:2
Монца

Футбол
ФК Верона
ФК Милан
ФК Удинезе
ФК Ювентус
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