20 августа, в воскресенье, «Удинезе» дома примет «Ювентус» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Игра пройдет на стадионе «Дачия Арена» в Удине, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн- трансляцию матча «Удинезе» — «Ювентус» с формальными событиями. Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире видеотрансляцию игры. Она начнется в 21.45.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял седьмое место с 62 очками в турнирной таблице серии А. «Удинезе» стал 12-м с 46 баллами.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

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