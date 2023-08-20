«Ювентус» на выезде разгромил «Удинезе» в первом туре серии А

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче первого тура чемпионата Италии-2023/24 — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена». Гола забили Федерико Кьеза (2-я минута), Душан Влахович с пенальти (20-я) и Адриен Рабьо (45-я). «Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».