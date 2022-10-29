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Италия

Сегодня, 09:54

УЕФА выплатил «Интеру» 3 миллиона евро из-за остановки сердца у Эриксена

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер» получил денежную компенсацию от УЕФА за остановку сердца у полузащитника Кристиана Эриксена на Евро-2020, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, сумма компенсации составила 3 миллиона евро. УЕФА пришлось выплатить эту сумму из-за того, что у Эриксена, на тот момент выступавшего за «Интер», остановилось сердце в матче под эгидой УЕФА.

Эриксен в 2021 году пережил остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020. После этого игроку пришлось установить подкожный дефибриллятор.

Кристиан Эриксен
ФК Интер (Интернационале)
УЕФА
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