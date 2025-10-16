Видео
16 октября, 02:12

Маккенни: «Тудор сказал мне: «Похудей, иначе тебя не будет в команде»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни рассказал, что из-за нового главного тренера команды Игора Тудора сел на диету.

«Тудор сказал мне: «Ты стареешь, не сможешь восстанавливаться после игр так же быстро. Тебе нужно похудеть, иначе тебя не будет в команде». Я сел на диету, отказался от перекусов, много бегал. Это было первое лето, когда я без проблем снял рубашку в бассейне», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Маккенни.

27-летний американец в этом сезоне сыграл 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Ювентус
