Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:17

Уилшир: «В «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил игру форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел 9 матчей за «Арис», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Права на игрока принадлежат «Фиорентине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-kokorin-skoree-vernetsya-v-rossiyu-chem-v-fiorentinu/
Александр Кокорин
Люк Уилкшир
ФК Фиорентина
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Серия А, 14-й тур: «Торино» Миранчука против «Сампдории», «Верона» — «Ювентус»

В «Венеции» рассказали об интересе к Дзюбе