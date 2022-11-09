Уилшир: «В «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

Сегодня, 11:17
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил игру форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».
«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
В текущем сезоне Кокорин провел 9 матчей за «Арис», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Права на игрока принадлежат «Фиорентине».