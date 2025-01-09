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Сегодня, 13:49

Умер член Зала славы «Милана» Кудичини

Алексей Михайлов
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Итальянский вратарь Фабио Кудичини скончался в возрасте 89 лет, сообщает пресс-служба УЕФА.

Кудичини всю карьеру провел в Италии. Он выступал за «Понциану», «Удинезе», «Рому», «Брешию» и «Милан». Вместе с «дьяволами» голкипер становился победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). Также итальянец является членом Зала славы «Милана».

Кудичини не провел ни одного матча за сборную Италии, хотя несколько раз вызывался в расположение национальной команды.

Фабио — отец экс-игрока «Челси» и «Тоттенхэма» Карло Кудичини, который в настоящее время работает тренером в клубе из Фулема.

Футбол
ФК Милан
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