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Италия

9 апреля, 12:05

Уокер перенес операцию после перелома правого локтя

Камила Абдурахманова
Кайл Уокер.
Фото Global Look Press
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Защитник «Милана» Кайл Уокер перенес операцию после перелома правого локтя, сообщает клубная пресс-служба.

«Милан» подтверждает, что Кайл Уокер 8 апреля получил перелом локтевого отростка правого локтя. Для лучшего заживления и оптимизации времени восстановления игроку была проведена операция в Милане — остеосинтез локтевого отростка. Операция прошла успешно. Кайл немедленно приступит к реабилитации», — сказано в заявлении.

В текущем сезоне 34-летний Уокер сыграл за «Милан», в котором находится на правах аренды, 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Милан»
Кайл Уокер
Футбол
ФК Милан
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