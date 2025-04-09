Уокер перенес операцию после перелома правого локтя

Защитник «Милана» Кайл Уокер перенес операцию после перелома правого локтя, сообщает клубная пресс-служба.

«Милан» подтверждает, что Кайл Уокер 8 апреля получил перелом локтевого отростка правого локтя. Для лучшего заживления и оптимизации времени восстановления игроку была проведена операция в Милане — остеосинтез локтевого отростка. Операция прошла успешно. Кайл немедленно приступит к реабилитации», — сказано в заявлении.

В текущем сезоне 34-летний Уокер сыграл за «Милан», в котором находится на правах аренды, 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.