Уволенный главный тренер «Салернитаны» вернулся на свой пост спустя 48 часов

Уволенный два дня назад главный тренер «Салернитаны» Давиде Никола вернулся на свой пост. Специалист был отправлен в отставку после разгрома от «Аталанты» (2:8) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Скажу по правде. Вчера мне позвонил президент клуба [Данило] Иерволино, который дружелюбно и в доброй манере объяснил причины своего решения, которое он принял с горечью, но которое должно было означать отставку после отвратительного матча против «Аталанты». Я взял на себя всю ответственность за это тяжелое поражение. Потому что я верю в эту команду, в людей, которые ее составляют, в великое сообщество, стоящее за ней. Я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет душу, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол. Потому что я люблю Салерно и слепо верю в этот проект», — написал специалист в соцсети.

Под руководством Николы команда провела 19 матчей в серии А, четыре игры из них выиграли, шесть проиграли и девять раз сыграли вничью. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.