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Италия

Сегодня, 11:02

В «Арисе» подтвердили возвращение Кокорина в клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в клуб.

«Действительно, Кокорин возвращается в «Арис», — сказал Дозорцев «СЭ».

Ранее пресс-служба кипрской команды в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сказал форварду: «Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра».

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

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