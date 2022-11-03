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Италия

Сегодня, 17:47

В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к Зайнутдинову из ЦСКА

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Гендиректор «Аталанты» Ли Конгертон прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. Ранее сообщалось, что за 24-летним игроком наблюдают скауты итальянской команды.

«У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову», — цитирует Конгертона Sport24.

Полузащитник выступает за армейцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-03-v-atalante-prokommentirovali-informatsiyu-ob-interese-k-zaynutdinovu
Бактиер Зайнутдинов
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