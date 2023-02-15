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Италия

Сегодня, 17:14

В «Аталанте» ответили на вопрос о выкупе Миранчука: «Все зависит от «Торино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Торино» инициировал переговоры о выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук. «Торино» пока не начинал переговоров по выкупу Миранчука

«Нет понимания, когда станет актуальным вопрос о выкупе Миранчука. Все зависит от «Торино», — сказал Д'Амико «СЭ».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
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