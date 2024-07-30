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Сегодня, 17:34

«Аталанта» — Миранчуку: «Всего доброго, Леша, и спасибо за все!»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Аталанты» опубликовала пост после перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

«Всего доброго, Леша, и спасибо за все!» — говорится в сообщении.

30 июля «Атланта» объявила о переходе 28-летнего россиянина. Контракт с игроком рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 августа в Кубке лиг против «Сантос Лагуна».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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