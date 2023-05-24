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Италия

Сегодня, 13:03

В «Баварии» обсуждали кандидатуру Рабьо, но отказались от француза из-за его плохих отношений с Тухелем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» не будет подписывать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 28-летний француз может перейти в «Баварию» летом, когда истечет его контракт с «Ювентусом». По информации источника, в «Баварии» обсуждали кандидатуру Рабьо, но не слишком активно. У главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля были проблемы с полузащитником во времена их совместного нахождения в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Рабьо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
Томас Тухель
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